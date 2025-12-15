Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento organizza il convegno di presentazione “Salute mentale di prossimità”, in programma martedì 16 dicembre alle 10:30, nella sala convegni dell’Hotel della Valle, in via Ugo La Malfa ad Agrigento.

L’iniziativa si inserisce nel Programma Nazionale “Equità nella Salute” 2021–2027, nell’ambito del Piano Operativo dell’Organismo Intermedio Regione Siciliana, Area Tematica Prendersi cura della salute mentale, e riguarda l’adattamento e la sperimentazione dei PTRP (Percorsi Terapeutici Riabilitativi Personalizzati) nei Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Siciliana, con ASP di Agrigento quale amministrazione beneficiaria.

Il progetto nasce dall’esigenza di rafforzare la resilienza dei servizi di salute mentale e potenziare le capacità dei Centri di Salute Mentale, con particolare attenzione all’utenza più fragile, difficilmente compliante o difficilmente raggiungibile, attraverso percorsi individualizzati di presa in carico. Centrale è il coinvolgimento delle risorse formali e informali del territorio, per promuovere una salute mentale di comunità e di prossimità.

Tra le azioni previste dal progetto figurano l’attivazione di sei Centri Diurni nei territori di Agrigento, Casteltermini, Canicattì, Licata, Bivona, Ribera e Sciacca, la sperimentazione di modelli integrati nei contesti territoriali e comunitari, attività formative rivolte agli operatori interni ed esterni dei servizi di salute mentale, il rafforzamento della rete tra gli attori locali, la valutazione degli esiti clinici, riabilitativi e sociali attraverso indicatori condivisi.

L’obiettivo finale è la costruzione di un modello standardizzato ma flessibile, capace di garantire equità di accesso ai servizi e risposte adeguate ai bisogni di salute mentale delle diverse comunità locali.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del direttore generale ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, del direttore sanitario, Raffaele Elia, della direttrice amministrativa, Ersilia Riggi, del direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Leonardo Giordano, del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e del presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino.

Seguiranno gli interventi di rappresentanti istituzionali regionali, esperti del Programma Equità nella Salute, amministratori locali, enti del terzo settore, cooperative e associazioni dei familiari e degli utenti. I lavori si concluderanno nel pomeriggio con un dibattito aperto e la chiusura del convegno.

L’evento è rivolto a operatori sanitari e sociosanitari, amministratori pubblici, professionisti del settore e a tutti i soggetti impegnati nella promozione della salute mentale sul territorio.