Proseguono i controlli delle forze dell’ordine in materia di sicurezza alimentare. Gli agenti della polizia locale, insieme ai poliziotti del commissariato Frontiera, hanno eseguito una ispezione in un locale in via Atenea, nel centro di Agrigento.

Al termine dell’accertamento sono state riscontrate irregolarità e, in particolare, cibo mal conservato e privo della necessaria tracciabilità. Nei confronti del titolare è scattata la sanzione ed il locale è stato temporaneamente chiuso.

Pochi metri più avanti, nella vicina via Gioeni, le forze dell’ordine hanno effettuato ulteriori controlli in due attività commerciali scoprendo che, in una di queste, vi era un lavoratore risultato “in nero”. Nei confronti del commerciante è scattata una sanzione di circa 6mila euro.