Buona raccolta di sangue a Campobello di Licata, iniziativa di volontariato dell’Avis.

Sono state raccolte 6 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneità a donare sangue) e un controllo sanitario annuale.

In precedenza incamerate 21 sacche di sangue, 5 pre-donazioni (idoneità) e 1 controllo sanitario

Le donazioni sono state eseguite nei locali dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, a due passi dalla Chiesa San Giuseppe.

Il 21 dicembre la successiva e l’ultima raccolta dell’anno.

Giovanni Blanda