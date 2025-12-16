

All’alba di ieri, due malviventi travisati con passamontagna hanno preso di mira un panificio nel centro di Canicattì. I rapinatori, armati di mazze, hanno atteso l’arrivo del titolare che stava aprendo l’esercizio commerciale. Lo hanno minacciato per farsi consegnare l’incasso presente in cassa, pari a circa 200 euro, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, allertati dall’allarme. I militari hanno effettuato ricerche nella zona, ma al momento non è stata trovata alcuna traccia dei banditi. Sono in corso indagini per identificarli e ricostruire l’esatta dinamica del colpo.