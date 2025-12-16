Incidente mortale nel primo pomeriggio lungo la strada che collega Pachino a Ispica, al confine tra le province di Siracusa e Ragusa. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la propria autovettura, una Alfa Romeo Mito e una Citroën C3, condotta da una donna.

Secondo una prima ricostruzione la collisione è stata violenta e le condizioni del pensionato sono apparse subito critiche. A causa dello scontro, l’auto della vittima è finita contro un muro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro mentre proseguono gli accertamenti tecnici a cura della Polizia locale e dei carabinieri e le prime audizioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.