Il gup del Tribunale di Siracusa ha assolto un sacerdote già cappellano militare e oggi in pensione, dalle accuse di violenza sessuale su un minore. La sentenza, emessa nell’ambito del giudizio abbreviato, chiude un procedimento avviato nel 2021.
La denuncia risale infatti a marzo di quell’anno, quando un giovane si era presentato alla polizia sostenendo di essere stato vittima di abusi iniziati nel 2010, all’età di nove anni, e proseguiti fino alla maggiore età. All’epoca dei fatti denunciati, il ragazzo frequentava una parrocchia di Francofonte, mentre il sacerdote svolgeva servizio come cappellano militare a Catania.
Durante la requisitoria, la Procura aveva già richiesto l’assoluzione, evidenziando le numerose incongruenze presenti nei racconti del denunciante e giudicando la ricostruzione dei fatti non sufficientemente coerente da sostenere l’accusa.
Il giudice ha dunque disposto l’assoluzione con formula piena, sancendo che “il fatto non sussiste”.