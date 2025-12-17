Questa volta ha il sapore natalizio la Raccolta indumenti usati. La Pubblica Amministrazione torna a promuovere una raccolta di indumenti usati ma in buone condizioni, sabato 20 Dicembre, dalle ore 8,30 alle ore 11, 30, presso l’area compresa tra le vie Impastato, Viale della Divina Commedia e la Madre Teresa di Calcutta (area dove è installato il distributore d’acqua pubblico). Gli indumenti: dovranno essere consegnati agli operatori della ditta “”Ritessili”” incaricata di gestire il servizio sul posto. Possono essere consegnati all’operatore tutti i capi di abbigliamento ed accessori, inclusi biancheria intima, scarpe borse, nonché tutto quello che rientra nel tessile come stoffe in genere, tende, lenzuola, tovaglie, coperte, tappeti inclusi; debbono essere confezionati per tutte le modalità in sacchetti adeguati e trasparenti.

Giovanni Blanda