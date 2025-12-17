con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1157, a partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio in Europa, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Diventa obbligatoria la Carta d’Identità Elettronica (CIE), più sicura grazie a chip e zona di lettura ottica (MRZ), essenziale per i controlli automatizzati alle frontiere.

Per facilitare la sostituzione e evitare code dell’ultimo minuto, il Comune di Canicattì ha organizzato un’apertura straordinaria degli Uffici Anagrafici.

Sabato 20 dicembre 2025

Orari:

Mattina: 9:00 – 13:00

Pomeriggio: 14:30 – 17:30

Sede: Uffici Anagrafici – Plesso Comunale di Via Mariano Stabile (ex Badia)

Informazioni e contatti:

Recarsi in ufficio dal lunedì al venerdì (9:00 – 12:00)

Telefonare al 0922 665849 (stessi orari)

Email: prenotazione.cie@comune.canicatti.ag.it

L’iniziativa, voluta dal Sindaco e dall’Assessore competente, è un aiuto concreto per chi deve rinnovare il documento prima della scadenza europea. Ricordate: la CIE costa circa 22-28 euro (a seconda dei casi) e va richiesta con anticipo, poiché viene stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e spedita a casa.