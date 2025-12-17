Vacanze di natale anticipate per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia e primaria dell’istituto ” Francesco Crispi” di Canicattì che fa parte del comprensivo Senatore Gangitano. La scuola da oggi e sino a venerdì 19 rimarrà chiusa perchè dovrà essere effettuato un intervento urgente di derattizzazione e disinfestazione previsto dall’amministrazione comunale. Il personale scolastico ha segnalato, infatti, la presenza di topi all’interno dell’istituto. Lunedì 21 dicembre poi, per gli studenti del Crispi avranno inizio le vacanze natalizie ed il loro rientro in classe è previsto per il prossimo 7 di gennaio. Prima dell’avvio del nuovo anno scolastico il comune aveva effettuato in tutte le scuole di Canicattì interventi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione ma a quanto pare al Crispi non è bastato per debellare la presenza dei roditori.
