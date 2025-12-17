Sport come veicolo di inclusione e integrazione: l’AIA sezione di Agrigento (Associazione Italiana Arbitri) e l’ACSI comitato territoriale di Agrigento organizzano, con la collaborazione del Comune di Canicattì, del CONI Agrigento e del Panathlon Agrigento, la manifestazione “UNITI IN UN SOLO GOL”.

L’evento si terrà venerdì 19 dicembre 2025, con inizio alle ore 16:00, presso il Palazzetto dello Sport Saetta-Livatino di Canicattì.

Un torneo di calcio a 5 aperto a tutte le rappresentative interessate, con un regolamento pensato per valorizzare l’aspetto umano e sociale più che agonistico:

Ogni squadra potrà schierare un numero illimitato di atleti.

Formula 3+2: 3 atleti della rappresentativa/associazione + 2 atleti paralimpici assegnati dall’organizzazione per ciascuna partita.

Regola principale: potranno segnare SOLO gli atleti paralimpici.

Partite al meglio dei 10 minuti.

«Lo scopo principale è divertirsi e far divertire – sottolineano gli organizzatori –. Un modo concreto per abbattere barriere, promuovere l’integrazione e celebrare lo sport come momento di unione».

Un’iniziativa che unisce arbitri, enti sportivi e istituzioni locali in un messaggio forte di solidarietà e inclusività, proprio nel periodo natalizio.

Partecipazione gratuita.

Per iscrizioni e info: contattare AIA Agrigento o ACSI Agrigento.