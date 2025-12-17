

Profumo di Natale che verrà a Ravanusa. Il Comune è in fermento.

Parla il Sindaco Salvatore Pitrola:

“” In occasione degli eventi del ‘’Natale Ravanusano 2025’’, l’Amministrazione Comunale di Ravanusa, insieme alla Pro Loco, Plastic Free, RAR, all’Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana, all’Istituto Comprensivo ‘’A. Manzoni’’ e all’IISS ‘’Saetta e Livatino’’ di Ravanusa, invita tutta la cittadinanza a vivere la magia del ‘’Villaggio di Babbo Natale Mangiaplastica’’.

Dove?: Corso della Repubblica e Piazza 1° Maggio

Quando?: 19, 20 e 21 dicembre

Un villaggio unico, dove la magia del Natale si unisce all’educazione ambientale: spettacoli, animazione, musica e tanti giochi dedicati ai più piccoli renderanno queste giornate un’esperienza speciale per tutta la famiglia.

Ingresso green: per accedere al villaggio, ogni bambino potrà donare a Babbo Natale e agli Elfi una bottiglia di plastica, che diventerà il simbolico ticket d’ingresso, lanciando un importante messaggio di rispetto e tutela dell’ambiente.

Natale fatto di sorrisi, condivisione e attenzione al futuro.

Ravanusa, il programma completo degli eventi natalizi 2025: da gonfiabili a concerti, un mese di magia

Ravanusa, 16 dicembre 2025 – Il Natale a Ravanusa si accende con un calendario ricco di appuntamenti per tutte le età: animazione, musica, tradizione e solidarietà.

Il Comune ha presentato il programma ufficiale, che parte dagli auguri agli studenti e arriva al veglione di Capodanno, con un occhio di riguardo a bambini, anziani e comunità.

Ecco gli eventi principali:

17 dicembre

Ore 9:00 – L’Amministrazione Comunale incontra gli studenti dei plessi I.C. Manzoni e I.I.S. Saetta e Livatino per gli auguri di Buon Natale.

18 dicembre

Ore 18:00 – “Nannareddi di Natali” itineranti per le vie del centro.

19 dicembre – Piazza I Maggio

Ore 17:00 – Villaggio di Natale Joy Jump con gonfiabili.

Ore 18:00 – Spettacolo “Magia in Valigia… Comedy Show”.

20 dicembre – Piazza I Maggio

Ore 10:30 – Villaggio Joy Jump con gonfiabili.

Ore 17:00 – Villaggio “Babbo Natale Mangia Plastica” con spettacolo musicale, elfi mascottes e Angela Animation.

Ore 17:30 – Babbi Natale in carretto itinerante.

Ore 18:15 – Nannareddi di Natali itineranti.

Ore 19:00 – Esibizione della Scuola di Ballo Full Dance Academy (maestri Mirko e Igor Colaprisca).

Ore 22:00 – “Musica sotto l’Albero” con l’Artemide Band.

21 dicembre – Piazza I Maggio

Ore 10:00 – Raduno dei Babbi Natale in Vespa.

Ore 17:00 – Villaggio “Babbo Natale Mangia Plastica” con animazione, Principesse Disney e Angela Animation.

Ore 21:00 – “La Banda di Natale” itinerante.

22 dicembre

Ore 9:30 – Visita dell’Amministrazione Comunale agli anziani nelle case di cura di Ravanusa.

23 dicembre – Sito Archeologico Monte Saraceno

Ore 19:00 – “Radici di Futuro – Natale tra ieri e domani”: animazione per bambini, racconti di Natale e momento conviviale.

24 dicembre

Ore 23:30 – Santa Messa di Natale nelle chiese di Ravanusa.

28 dicembre – Stadio Saraceno

Ore 10:00 – “Unità, Fratellanza, Aiuto”: incontro di calcio tra ASD Quelli del Venerdì Superstars e Olimpia 91.

29 dicembre – Antico Cotto, Corso della Repubblica

Ore 20:00 – Super Tombola.

31 dicembre – Piazza I Maggio

Ore 00:00 – Auguri del Sindaco alla città e Veglione di inizio anno con live music e DJ set.

Dal 20 dicembre al 6 gennaio

Visita al Presepe Artistico realizzato dall’artigiano Mario Esposto in via Fratelli Bandiera.

3-4-5 gennaio – Aula Musicabile C. Scibetta (Auditorium Scuola Media)

Ore 20:30 – “Milistupisci”, commedia brillante in due atti di Enzo Sciascia e Rosario Terrana, portata in scena da The Comedians ETS.

«Un piccolo sorriso è l’inizio della pace», recita il motto del programma.

Vi aspettiamo per costruire insieme un Natale più sostenibile!””

Giovanni Blanda