Profumo di Natale che verrà a Ravanusa. Il Comune è in fermento.
Parla il Sindaco Salvatore Pitrola:
“” In occasione degli eventi del ‘’Natale Ravanusano 2025’’, l’Amministrazione Comunale di Ravanusa, insieme alla Pro Loco, Plastic Free, RAR, all’Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana, all’Istituto Comprensivo ‘’A. Manzoni’’ e all’IISS ‘’Saetta e Livatino’’ di Ravanusa, invita tutta la cittadinanza a vivere la magia del ‘’Villaggio di Babbo Natale Mangiaplastica’’.
Dove?: Corso della Repubblica e Piazza 1° Maggio
Quando?: 19, 20 e 21 dicembre
Un villaggio unico, dove la magia del Natale si unisce all’educazione ambientale: spettacoli, animazione, musica e tanti giochi dedicati ai più piccoli renderanno queste giornate un’esperienza speciale per tutta la famiglia.
Ingresso green: per accedere al villaggio, ogni bambino potrà donare a Babbo Natale e agli Elfi una bottiglia di plastica, che diventerà il simbolico ticket d’ingresso, lanciando un importante messaggio di rispetto e tutela dell’ambiente.
Natale fatto di sorrisi, condivisione e attenzione al futuro.
Ravanusa, il programma completo degli eventi natalizi 2025: da gonfiabili a concerti, un mese di magia
Ravanusa, 16 dicembre 2025 – Il Natale a Ravanusa si accende con un calendario ricco di appuntamenti per tutte le età: animazione, musica, tradizione e solidarietà.
Il Comune ha presentato il programma ufficiale, che parte dagli auguri agli studenti e arriva al veglione di Capodanno, con un occhio di riguardo a bambini, anziani e comunità.
Ecco gli eventi principali:
17 dicembre
Ore 9:00 – L’Amministrazione Comunale incontra gli studenti dei plessi I.C. Manzoni e I.I.S. Saetta e Livatino per gli auguri di Buon Natale.
18 dicembre
Ore 18:00 – “Nannareddi di Natali” itineranti per le vie del centro.
19 dicembre – Piazza I Maggio
Ore 17:00 – Villaggio di Natale Joy Jump con gonfiabili.
Ore 18:00 – Spettacolo “Magia in Valigia… Comedy Show”.
20 dicembre – Piazza I Maggio
Ore 10:30 – Villaggio Joy Jump con gonfiabili.
Ore 17:00 – Villaggio “Babbo Natale Mangia Plastica” con spettacolo musicale, elfi mascottes e Angela Animation.
Ore 17:30 – Babbi Natale in carretto itinerante.
Ore 18:15 – Nannareddi di Natali itineranti.
Ore 19:00 – Esibizione della Scuola di Ballo Full Dance Academy (maestri Mirko e Igor Colaprisca).
Ore 22:00 – “Musica sotto l’Albero” con l’Artemide Band.
21 dicembre – Piazza I Maggio
Ore 10:00 – Raduno dei Babbi Natale in Vespa.
Ore 17:00 – Villaggio “Babbo Natale Mangia Plastica” con animazione, Principesse Disney e Angela Animation.
Ore 21:00 – “La Banda di Natale” itinerante.
22 dicembre
Ore 9:30 – Visita dell’Amministrazione Comunale agli anziani nelle case di cura di Ravanusa.
23 dicembre – Sito Archeologico Monte Saraceno
Ore 19:00 – “Radici di Futuro – Natale tra ieri e domani”: animazione per bambini, racconti di Natale e momento conviviale.
24 dicembre
Ore 23:30 – Santa Messa di Natale nelle chiese di Ravanusa.
28 dicembre – Stadio Saraceno
Ore 10:00 – “Unità, Fratellanza, Aiuto”: incontro di calcio tra ASD Quelli del Venerdì Superstars e Olimpia 91.
29 dicembre – Antico Cotto, Corso della Repubblica
Ore 20:00 – Super Tombola.
31 dicembre – Piazza I Maggio
Ore 00:00 – Auguri del Sindaco alla città e Veglione di inizio anno con live music e DJ set.
Dal 20 dicembre al 6 gennaio
Visita al Presepe Artistico realizzato dall’artigiano Mario Esposto in via Fratelli Bandiera.
3-4-5 gennaio – Aula Musicabile C. Scibetta (Auditorium Scuola Media)
Ore 20:30 – “Milistupisci”, commedia brillante in due atti di Enzo Sciascia e Rosario Terrana, portata in scena da The Comedians ETS.
«Un piccolo sorriso è l’inizio della pace», recita il motto del programma.
Vi aspettiamo per costruire insieme un Natale più sostenibile!””
Giovanni Blanda