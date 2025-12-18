L’obiettivo della rottamazione quinquies è chiaro: dare respiro a cittadini e imprese in difficoltà, riducendo gli oneri accessori e permettendo rientri graduali in regola con il fisco. Un progetto che punta a stabilizzare le entrate pubbliche e a evitare che milioni di debiti restino irrecuperabili.

Non è un condono ma un piano sostenibile. Non cancella il debito ma ne alleggerisce il peso e diluisce i tempi di pagamento. Una via d’uscita concreta per chi si trova al limite della liquidità, senza voler eludere i propri obblighi.

La grande novità è che potranno aderire anche i decaduti dalla Rottamazione Quater, offrendo una possibilità reale a chi, per un ritardo o un imprevisto, aveva perso l’occasione precedente.

Come funziona la Rottamazione Quinquies

La Quinquies introduce un impianto più strutturato rispetto al passato, basato su tre pilastri fondamentali:

Piani di pagamento lunghi: fino a 9 anni (ossia 54 rate bimestrali);

Reinserimento dei decaduti: chi ha perso i benefici della Quater può tornare in gioco;

Maggiore tolleranza: si decade solo dopo due rate non pagate, e non più alla prima mancata scadenza.

L’idea è superare la rigidità che aveva caratterizzato le precedenti sanatorie. Come spiega Italia Informa, “un mese in ritardo e tutto svaniva”. Oggi invece si riconosce che “migliaia di contribuenti non sono evasori, ma soggetti economicamente fragili che si muovono al limite della liquidità”.

Chi può aderire: più inclusione per persone e imprese

A differenza delle precedenti edizioni, la Quinquies apre a un pubblico molto ampio. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Ragusa, possono presentare domanda:

Persone fisiche, lavoratori autonomi e professionisti;

Imprese individuali e società;

Enti non commerciali e associazioni.

L’unico requisito essenziale è che i carichi debitori siano stati affidati all’Agenzia delle Entrate entro i termini fissati dalla norma.

Cosa si paga e cosa viene stralciato

Il vantaggio più evidente della Quinquies è la forte riduzione degli oneri accessori. Nella pratica:

Si paga solo il capitale originario del debito, le spese di notifica e le eventuali spese esecutive.

Viene stralciato tutto il resto, cioè sanzioni amministrative, interessi di mora, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio di riscossione.

Una semplificazione significativa, che permette di saldare il debito su base più equa e sostenibile, eliminando le maggiorazioni spesso più pesanti del debito stesso.

Domanda solo online e scelta del piano

L’adesione alla Quinquies deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente dovrà indicare:

Quali cartelle intende definire;

I propri recapiti;

La modalità di pagamento: in unica soluzione o rateizzato.

Nel caso del piano rateale, è prevista una cadenza bimestrale e un tasso di interesse agevolato per le rate successive alla prima. È questa una delle leve principali della manovra: incentivare la regolarizzazione senza creare nuove rigidità.

Quando si decade: attenzione a queste scadenze

La Quinquies introduce regole più flessibili, ma non assenti di disciplina. Si perde il beneficio se:

Non si paga la prima rata;

Non si pagano due rate anche non consecutive;

Si omette l’ultima rata.

In caso di decadenza, il contribuente perde tutti i vantaggi: il debito torna a essere dovuto per intero, con il ripristino di sanzioni e interessi e la ripresa di eventuali azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche).

Cosa cambia rispetto alla Quater

Sebbene la Rottamazione Quater sia ancora formalmente in vigore, non è più il centro della discussione politica. Le sue scadenze imminenti e i meccanismi più rigidi hanno reso difficile l’adesione per molti.

La Quinquies rappresenta invece una nuova stagione di definizione fiscale: più ampia, più lunga, più accessibile.

Non si tratta di un semplice “bis” della vecchia sanatoria ma di una risposta strutturale a una situazione economica fragile, che ha bisogno di strumenti più umani e meno punitivi.

Perché conviene aderire alla Quinquies

Tre sono i principali benefici della nuova sanatoria:

Rate più leggere → grazie alla maggiore dilazione nel tempo;

Maggiore tolleranza → il contribuente ha margine di recupero in caso di imprevisti;

Riduzione reale del debito → via le sanzioni, si paga solo il capitale.

È una misura pensata per chi ha accumulato cartelle senza avere gli strumenti per sanarle in blocco, e rappresenta forse l’ultima possibilità concreta per evitare azioni esecutive e ripartire.