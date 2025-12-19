Due pneumatici e altrettante bombolette di gas per campeggio sono state incendiate davanti l’abitazione di un imprenditore cinquantacinquenne. È successo nella periferia di Grotte, nell’agrigentino. Ignoti malviventi sono entrati in azione di notte, posizionando il materiale a pochi passi dalla porta d’ingresso. Poi le fiamme.

L’imprenditore, per sua fortuna, si è accorto in tempo del rogo e con mezzi di fortuna ha evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Non è chiaro il motivo del gesto che comunque sembrerebbe avere le caratteristiche di una intimidazione.