Tragico incidente stradale questa mattina lungo la strada che collega Menfi a Santa Margherita di Belice, in contrada Feudotto.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot condotta da una donna è uscita autonomamente di strada in un tratto in rettilineo, finendo in un fossato ai margini della carreggiata. L’impatto è stato violento e per la conducente non c’è stato nulla da fare: la donna, originaria di Santa Margherita di Belice, è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, oltre ai carabinieri impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche i tecnici dell’Anas. Non risultano coinvolti altri veicoli. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.