Potenziate le misure di sicurezza nei confronti del sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola dopo il grave ed inquietante messaggio intimidatorio che gli è stato recapitato. Ignoti, hanno lasciato sul muro della sua abitazione, proiettili, fiori ed una bottiglia con dentro un liquido di colore giallastro. L’intimidazione, al capo dell’amministrazione comunale è avvenuta la scorsa settimana ma soltanto martedì sera è stata resa nota dallo stesso con un post sulle sue pagine social. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito lunedì scorso su convocazione del Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha assegnato a Salvatore Pitrola la vigilanza tele sorvegliata. I controlli nei suoi confronti da parte di carabinieri e altri corpi di polizia saranno maggiori e scrupolosi.