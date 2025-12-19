Potenziate le misure di sicurezza nei confronti del sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola dopo il grave ed inquietante messaggio intimidatorio che gli è stato recapitato. Ignoti, hanno lasciato sul muro della sua abitazione, proiettili, fiori ed una bottiglia con dentro un liquido di colore giallastro. L’intimidazione, al capo dell’amministrazione comunale è avvenuta la scorsa settimana ma soltanto martedì sera è stata resa nota dallo stesso con un post sulle sue pagine social. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito lunedì scorso su convocazione del Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha assegnato a Salvatore Pitrola la vigilanza tele sorvegliata. I controlli nei suoi confronti da parte di carabinieri e altri corpi di polizia saranno maggiori e scrupolosi.
Ravanusa. Assegnata la sorveglianza tele-vigilata al sindaco Salvatore Pitrola
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
“Festival Orizzonti Aperti delle Culture”: a Naro, Canicattì, Casteltermini e Camastra
“La festa dove la cultura è incontro di culture”: prende il via il Festival Orizzonti Aperti delle Culture, un progetto dedicato all’integrazione...
Campobello di Licata, Rigenerazione Piazza San Giovanni Paolo Secondo
La Pubblica amministrazione, con deliberazione di Giunta municipale, ha approvato, in linea ammnistrativa, il progetto dei lavori di ristrutturazione e valorizzazione...
Ravanusa, progetto “”Trame di Blu – Intrecci che includono”
Presso la Biblioteca Comunale "Zagarrio" di Ravanusa, si è svolto l’incontro promosso nell’ambito del progetto “”Trame di Blu - Intrecci che includono”. Per il Sindaco...
Ravanusa, “Un Calcio che Dona”: sport, solidarietà e vicinanza al territorio
Si è svolta nella mattinata di domenica 14 dicembre 2025, presso lo Stadio Saraceno di Ravanusa, la partita di calcio benefica “Un Calcio che...
Campobello di Licata, il party ”Merrye Christmas !”
Nel salone della Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, a Campobello di Licata, con inizio alle ore 17, si terrà il party...
Palma di Montechiaro, 47enne in ospedale dopo essere stato picchiato dall’ex fidanzato della figlia
Avrebbe avuto una discussione con l’ex fidanzato della figlia nel tentativo di porre un freno agli insulti rivolti alla ragazza. Un 47enne di Palma...
Bonus figlio a Campobello di Licata
. Il bonus è destinato ai neo-genitori residenti al momento del parto o dell’adozione o a chi esercita la patria potestà a...