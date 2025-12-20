Sorpreso mentre tentava di portare via un tavolo e quattro sedie di proprietà di un bar della città. Un 47enne di Licata è stato denunciato per l’ipotesi di tentato furto dai carabinieri della locale Compagnia, intervenuti sul posto dopo aver notato l’uomo aggirarsi nei pressi dell’attività commerciale con fare sospetto.

Il 47enne stava per caricare sul veicolo quasi tutti gli arredamenti esterni del bar ma l’intervento dei carabinieri è stato provvidenziale. L’uomo è stato bloccato, portato in caserma e denunciato per tentato furto.