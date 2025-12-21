

Gli studenti pendolari di Campobello di Licata possono ritirare, dalle ore 8 alle ore 13,30 e martedì 30 dicembre, dalle ore 16 alle ore 18, gli abbonamenti del mese di gennaio 2026. Gli abbonamenti possono essere prelevati entro il 7 Gennaio, presso il palazzo municipale, sito in Piazza XX Settembre. Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto. Lo comunica l’area della Pubblica istruzione del Comune.

Giovanni Blanda