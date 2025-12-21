Un violento scontro tra più veicoli si è verificato alle prime luci dell’alba sulla Strada Statale 640 (Agrigento-Caltanissetta), in prossimità di Canicattì.

Almeno due auto sono rimaste completamente distrutte, e fonti preliminari parlano di feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Canicattì, che hanno gestito i soccorsi e i rilievi.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione: non si escludono tamponamenti a catena dovuti a scarsa visibilità o fondo stradale scivoloso. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni per diverse ore.

Al momento non è stato reso noto il numero esatto dei coinvolti né il bilancio definitivo delle condizioni dei feriti. Le indagini sono in corso per chiarire responsabilità e cause.