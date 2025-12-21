“Con Decreto del 18 dicembre 2025, è stato disposto un finanziamento di 6.471.105,52 euro per il rifacimento della rete idrica della nostra Città”. Lo rende noto con grande soddisfazione il sindaco Vincenzo Corbo.

“Si tratta di un risultato storico – aggiunge – che rappresenta un investimento senza precedenti; grazie a queste risorse potremo finalmente eliminare le perdite delle condutture idriche e razionalizzare l’intero sistema idrico comunale, garantendo un servizio efficiente e moderno a tutti i cittadini. Esprimo grande soddisfazione – prosegue il sindaco di Canicattì – per questo traguardo e desidero ringraziare sentitamente il Governo Regionale, il Presidente dell’ATI di Agrigento Giovanni Cirillo, il Direttore Generale Lucchina e tutto il Consiglio Direttivo dell’ATI, per l’attenzione e – conlude Vincenzo Corbo – l’impegno costante dimostrato nei confronti della nostra comunità”.