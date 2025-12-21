Grande interesse ieri, sabato 20 dicembre, alla Saletta Minerva per la rievocazione del grande poeta spagnolo, fucilato dai franchisti nel 1936.

Alcuni pittori hanno presentato opere ispirate alle sue poesie. Silvia Lotti ha emozionato il pubblico recitando Il silenzio, mentre Silvio Benedetto ha commentato La casa di Bernarda Alba.

Michele Di Pasquali ha condotto un vivace dibattito sull’importanza della lingua siciliana e sulla necessaria difesa del suo valore.

Vito Giuliana ha letto una sua poesia dedicata al poeta di Granada, tratta dalla propria Trilogia dedicata ai poeti.