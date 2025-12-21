Un furto d’auto si è trasformato in una fuga a piedi, conclusasi con l’arresto di un minorenne messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo che sono intervenuti tempestivamente grazie a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.

Determinante il contributo del proprietario del veicolo che, avvalendosi del dispositivo GPS installato a bordo, ha fornito alla Centrale Operativa indicazioni precise e in tempo reale sugli spostamenti dell’auto rubata. Un vero e proprio “filo invisibile” che ha guidato in presa diretta la gazzella dei Carabinieri fino al quartiere Borgo Nuovo, dove il mezzo è stato intercettato.

Alla vista della pattuglia, i tre malviventi hanno abbandonato l’auto tentando la fuga tra le strade del quartiere. Ne è scaturito un immediato inseguimento a piedi, al termine del quale uno dei fuggitivi, un minorenne palermitano, è stato bloccato e arrestato.

Il giovane, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato, dopo le formalità di rito è stato associato all’Istituto carcerario per i Minori “ Malaspina” di Palermo.