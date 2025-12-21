Previsti nuovi interventi di manutenzione da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sulla strada provinciale n. 29 Montallegro-Raffadali. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo entrambi i tratti, ovvero le SP n. 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea e n. 29-B Cattolica Eraclea-Raffadali, per i quali è stata aggiudicata la relativa gara d’appalto. La gara, effettuata in modalità telematica ed inversione procedimentale, è stata aggiudicata all’impresa FENIX CONSORZIO STABILE SCARL di Bologna, che ha offerto il ribasso del 31,8422% per un importo contrattuale di 490.000,00 euro più Iva (compresi compresi 14.700 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Alla gara hanno preso parte 34 imprese, mentre il progetto elaborato dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali è stato finanziato con fondi statali (D.M. del 5/5/2022 – programma sessennale 2024/2029). I lavori dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi continuativi dalla data del verbale di consegna,

Va verso la chiusura, dunque, un 2025 che ha registrato un notevole incremento della spesa da parte del Libero Consorzio di Agrigento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’intera rete viaria di propria competenza. “Prossimamente – commenta il Presidente Giuseppe Pendolino – saranno pubblicati altri bandi di gara per la manutenzione straordinaria dei tre comparti stradali Est, Ovest e Centro-nord, per i quali complessivamente abbiamo impegnato oltre otto milioni di euro”.