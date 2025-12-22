Nel cuore della Sicilia, a Leonforte in provincia di Enna, si trova un piccolo ma significativo presidio culturale: il Museo della Cuddura. Si tratta di uno spazio dedicato all’arte popolare del pane votivo e alla ritualità che in quella comunità si è sviluppata attorno alle celebrazioni legate alla Festa di San Giuseppe.

All’interno si possono ammirare le 33 cuddure, ciascuna decorata con simboli religiosi che rappresentano la Passione di Cristo o santi specifici, come la cuddura di Gesù, di San Giuseppe e della Madonna. L’esposizione è descritta come un’esperienza “storico-sensoriale-immersiva” che ripercorre il Vangelo attraverso queste creazioni.

Il pittore garibaldino, Filippo Liardo. Ma non si può comprendere Leonforte se non si seguono le tracce del principe Nicolò Branciforti. Il suo palazzo è ancora in piedi e, al suo interno, si trovano le carceri segrete utilizzate fino al 1867. Qui è stata allestita una mostra multimediale dedicata a Filippo Liardo, artista- reporter, famoso per essere stato uno dei Mille e aver dipinto diverse scene delle campagne garibaldine. Il fondo di Leonforte è composto da due collezioni acquistate dal comune, nel 1983 e nel 1993, la collezione D’Angelo Guerzoni e la collezione Deodato

Nel settembre 2024, durante la manifestazione “Le Vie dei Tesori”, è stata allestita l’esposizione di una parte delle opere restaurate di Liardo in occasione della mostra a lui dedicata a cura di Luisa Paladino.

La sua arte: tra cronaca, storia e sperimentazione

• Una delle sue opere più celebri è Sepoltura garibaldina (spesso chiamata anche “Bombardamento di Palermo”). Dipinta tra il 1862 e il 1864, fu esposta nel 1865 a Parigi, dove riscosse grande successo.

• Questo quadro — che mostra il dolore di due donne davanti alla bara di un garibaldino, con il tricolore italiano accennato nei colori — non celebra la battaglia, ma mette in luce il prezzo umano della guerra e la sofferenza delle famiglie

• Dopo la partecipazione alle campagne militari, Liardo si dedicò anche alla pittura di paesaggi e ritratti. Studiò ¬in maniera continuativa il linguaggio della pittura moderna, frequentando ambienti come quello del “macchiaioli” a Firenze e poi trasferendosi a Parigi, dove entrò in contatto con le correnti più avanzate dell’arte europea.

Museo della Cuddura, cosa vedere

• Cuddure: Sono 33 pani di forma rotonda che anticamente venivano esposti negli “altari” di San Giuseppe.

• Simbolismo: Ogni cuddura ha una forma e una decorazione unica, spesso con simboli religiosi che narrano una storia. Per esempio, la cuddura di San Giuseppe può includere gli attrezzi del falegname, mentre quella della Madonna è decorata con il Santo Rosario.

• Esposizione: Le cuddure sono disposte in senso orario, richiamando la rotondità e l’universo, e descrivono in modo essenziale il Vangelo.

• Tecnica: I pani sono realizzati con un impasto specifico e lucidati con bianco d’uovo. I semi di papavero sono un richiamo alla terra.

Origini e contesto culturale

La cuddura è un tipo di pane votivo che in varie zone della Sicilia compare in occasione di feste patronali, altari votivi, celebrazioni legate all’agricoltura o alla devozione popolare. Nel caso di Leonforte, la tradizione si declina nella celebrazione di San Giuseppe, nella tavolata e nei pani modellati che assumono forme simboliche e narrative.

Leonforte stessa ha radici antiche: sorta su un insediamento siculo chiamato tavaca/Tabas, attraversato da influenze bizantine, arabe e normanne, fu poi rifondata dal nobile principe Niccolò Placido Branciforti, nel sec. XVII-XVIII, il quale conferì alla cittadina assetti urbanistici e simbolici particolari. In questo contesto, la dimensione agricola (grano, pane) e la devozione popolare trovano un terreno di combinazione ideale: il pane rituale diventa linguaggio locale di identità.

Il museo nasce dunque non solo come contenitore, ma come dispositivo culturale che intende valorizzare un patrimonio immateriale.

Obiettivi e finalità museali

Il Museo della Cuddura si pone diversi obiettivi, che possiamo ricondurre a tre grandi ambiti:

1. Documentazione e conservazione

– Raccogliere e conservare esempi di pani rituali (cuddure) con la loro tipologia, simbologia, decorazioni.

– Raccontare la tradizione locale legata a San Giuseppe e ai rituali alimentari dei contadini.

– Inserire questa testimonianza nel più ampio contesto della cultura alimentare siciliana e della sacralità del pane.

2. Valorizzazione del patrimonio immateriale e sensibilizzazione

– Trasmettere alle nuove generazioni la memoria di una pratica popolare che rischia l’oblio.

– Fare del pane simbolico non solo oggetto d’archivio, ma strumento di esperienza partecipata: laboratori, visite guidate, momenti formativi.

– Integrarsi con altre iniziative sul territorio (festival, percorsi urbani, feste agricole) per diventare parte attiva della promozione culturale locale.

3. Sviluppo territoriale e turismo culturale

– Offrire un richiamo che vada al di là del semplice museo: un’esperienza autentica che collega tradizione, identità e attrattiva.

– Potenziare l’economia della cultura locale, rendendo visibile una nicchia attrattiva che affianca l’arte, la storia e il paesaggio.

Significato e specificità

Il museo presenta alcune caratteristiche distintive che lo rendono rilevante in chiave sia locale che più ampia:

• Pane come linguaggio simbolico: il Museo della Cuddura si focalizza su un elemento apparentemente semplice — il pane — e lo eleva a vettore di cultura, memoria e arte popolare. La cuddura non è solo alimento, ma racconto di famiglia, comunità, fede.

• Micro-museo e patrimonio immateriale: Piuttosto che puntare su grandi collezioni o opere d’arte “canoniche”, il museo adotta una logica di spazio specializzato che valorizza l’artigianato e la memoria. Questo lo colloca in un emergente filone museologico che privilegia la cultura materiale quotidiana e i saperi tradizionali.

Il Museo di Leonforte fa inoltre parte della Rete dei musei comunali della Sicilia, progetto promosso da ANCI Sicilia che riunisce oltre 100 Comuni e 200 istituzioni museali con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione culturale e promuovere l’immenso patrimonio dell’isola. Informazioni e adesioni sul portale dedicato.

Le conclusioni del sindaco Piero Livolsi. “Il museo della Cuddura racchiude e ripropone l’antica tradizione del pane di San Giuseppe festività molto sentita a Leonforte. La sua grande forza risiede nella capacità di tenere vivo un legame tra passato e presente, trasformando la memoria popolare in un ponte culturale che unisce generazioni e territori. Per il grande e ottimo lavoro svolto e per il fatto che il nostro museo rientra nei circuiti turistici ringraziamo la Pro Loco e il professore Basilio Varveri”.