Sono depositate le liste generali elettorali rettificate della revisione per la durata di sei mesi, approvate dalla Commissione elettorale mandamentale e le eventuali successive decisione. E’ l’ufficio elettorale a darne comunicazione. Per altre informazioni rivolgersi al preposto ufficio comunale
Giovanni Blanda


