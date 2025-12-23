Sono depositate le liste generali elettorali rettificate della revisione per la durata di sei mesi, approvate dalla Commissione elettorale mandamentale e le eventuali successive decisione. E’ l’ufficio elettorale a darne comunicazione. Per altre informazioni rivolgersi al preposto ufficio comunale
Giovanni Blanda
Revisione semestrale delle liste elettorali al Comune di Campobello di Licata
