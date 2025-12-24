Trecentomila euro per sostenere le aziende editoriali del settore radiotelevisivo attualmente operanti nell’area tecnica 17 di secondo livello che negli scorsi mesi hanno dovuto adeguare il sistema di trasmissione al 5G, con esosi investimenti. Lo prevede la riscrittura della norma a prima firma della deputata M5S Stefania Campo, agganciata al fondo per l’editoria appena varata a Sala d’Ercole.

“Le emittenti locali – ha sottolineato Campo – vanno assolutamente supportate in questa difficile fase di transizione al nuovo sistema nella quale sono costrette ad affrontare costi maggiori, a fronte di ritorni pubblicitari sicuramente insufficienti. Siamo al fianco delle realtà editoriali che rischiano ogni giorno la chiusura ed è per questo che è necessario un supporto concreto da parte della Regione. Il mio pensiero è rivolto alle centinaia di posti di lavoro e alla necessità di poter garantire l’informazione territoriale e specifica che solo le aziende locali sono in grado di garantire” – ha concluso Campo.