Avrebbe abusato di un 14enne, dalle ‘ridotte capacità’, nei momenti in cui lo aveva in affido per accudirlo. E’ l’accusa contestata a un infermiere di 63 anni, originario di Partinico, che è stato arrestato da agenti del commissariato di Taormina per violenza sessuale aggravata. Nei confronti dell’indagato la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina, su richiesta della locale Procura.

Le indagini, avviate dopo una segnalazione delle autorità scolastiche, condotte dai poliziotti del commissariato di Taormina, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali. Secondo la Procura di Messina, che ha coordinato le indagini, “l’attività investigativa svolta ha consentito di raccogliere gravi indizi di reato nei confronti del sessantatreenne” che avrebbe abusato del minorenne, in auto e in un garage, “approfittando dei momenti in cui il minorenne gli veniva affidato e delle ridotte capacità dello stesso”. Il 63enne dopo l’arresto è stato condotto in carcere a Messina.