“Con determina n.703 del 18 dicembre 2025 è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari della seconda annualità del Fondo per i Comuni Marginali rappresentando un risultato concreto e importante per la nostra comunità”. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Camastra.

Il fondo della seconda annualità è stato utilizzato per la creazione di cinque nuove imprese commerciali, agricole e artigianali, tramite un contributo a fondo perduto a chi ha già un’attività economica esistente purché aggiunga un nuovo codice Ateco, e a chi deve aprirne una nuova.

Le attività finanziate sono: Punto aperitivo meeting di Lo Bue Rosa; L’amore per i cani di De Marco Carmelo; Una casa al passo coi tempi di Viticchiè Chiara; Qualità amara di Gaglio Danilo; Calici di vino di Bellomo Calogero

“La nascita di queste cinque nuove attività economiche, che si aggiungono alle altre già avviate – spiega il sindaco Dario Gaglio – è il segno che il territorio risponde quando vengono create opportunità reali. Parliamo di imprese che valorizzano settori diversi, dal turismo all’agricoltura, dall’artigianato ai servizi, e che contribuiscono a rafforzare il tessuto economico e sociale del nostro Comune. Come amministrazione continueremo a sostenere chi investe, chi innova e chi sceglie di restare o di avviare un’attività qui, perché lo sviluppo – conclude – passa dal lavoro e dal coraggio dei nostri cittadini”.