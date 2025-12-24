E’ stata effettuata l’ultima raccolta di sangue del 2025, un’ iniziativa di volontariato dell’Associazione Avis, sezione di Campobello di Licata.

Sono state raccolte 24 sacche di sangue ed eseguire quattro pre-donazioni, vale a dire la disponibilità a donare sangue da parte di interessati potenziali donatori.

La donazione – come al solito – si è tenuta nella sede dell’associazione Avis, in via Nicotera, a poca distanza della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”.

L’appuntamento con le donazioni è rinnovato al prossimo anno 4 Gennaio 2026.

Giovanni Blanda