Colpo grosso a Realmonte. I ladri sono entrati in azione in un’abitazione a pochi passi dalla strada statale 115, all’ingresso della Città della Scala dei Turchi. I malviventi, dopo aver forzato una porta-finestra, hanno fatto irruzione nella casa di proprietà di una casalinga sessantenne.

Una volta dentro, dopo aver rovistato dappertutto, hanno portato via 6mila euro in contanti e un orologio di lusso. Il valore del bottino ammonta a circa 10 mila euro. A fare la scoperta è stata la proprietaria una volta rientrata a casa. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei ladri.