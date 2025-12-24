L’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana ha impegnato oltre 36 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo ai mesi di novembre e dicembre 2025. “Abbiamo completato l’erogazione di tutte le risorse stanziate per l’anno in corso, per un totale di oltre 221 milioni di euro nel 2025 – spiega il presidente della Regione e assessore ad interim, Renato Schifani -. Si è trattato di un impegno costante che ci ha permesso di garantire, mese dopo mese, la puntualità nei pagamenti destinati a migliaia di cittadini che vivono in condizioni di gravissima disabilità e che necessitano di un’assistenza continua, 24 ore su 24. Questo risultato rappresenta un segnale concreto dell’attenzione verso le persone più fragili e le famiglie che quotidianamente affrontano situazioni di grande difficoltà, confermando la volontà di tutelare e sostenere le fasce più deboli della popolazione”. L’assessorato ha impegnato la somma di 36.621.600 euro a valere sul ‘Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza’. Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone con disabilità gravissima. I censiti al mese di novembre risultano 15.814.