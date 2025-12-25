Tragedia il giorno di Natale a Canicattì. Il cadavere di un uomo di 46 anni è stato scoperto poco prima delle 15 all’interno della sua abitazione. Ad ucciderlo con molta probabilità dovrebbe essere stato un malore che non gli avrebbe lasciato scampo. A lanciare l’allarme stamattina sono stati alcuni familiari della vittima che lo attendevano per il pranzo. Sul posto hanno operato polizia,carabinieri e vigili del fuoco. Di quanto accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento.
