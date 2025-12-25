– È stata ritrovata completamente distrutta dalle fiamme nelle campagne di Racalmuto la Renault Laguna utilizzata dai malviventi come ariete per sfondare la saracinesca della tabaccheria Bellavia, in Corso Umberto a Canicattì.

Il veicolo era stato rubato poche ore prima del colpo nel centro storico della città. I banditi, in cinque, hanno usato l’auto per forzare l’ingresso, portando via sigarette e gratta e vinci per un bottino ancora da quantificare.

I Carabinieri stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili, che sono fuggiti a bordo di un’altra vettura dopo aver dato fuoco alla Laguna per cancellare le tracce.