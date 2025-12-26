La notte di Natale si è trasformata in dramma nelle campagne del Siracusano. Un uomo di circa 60 anni, residente a Cassaro, è stato trovato privo di vita all’interno della propria automobile, rinvenuta in una zona rurale del territorio di Ferla.
I familiari, preoccupati per il mancato rientro e l’impossibilità di contattarlo, hanno allertato i Carabinieri, che hanno avviato immediate ricerche protrattesi fino a tarda notte. Il veicolo è stato individuato in un’area isolata, con il sessantenne già deceduto all’interno.
Dai primi accertamenti sul posto e dall’ispezione cadaverica non sono emersi segni di violenza. L’ipotesi più accreditata è quella di un decesso per cause naturali, probabilmente un malore improvviso. Gli inquirenti proseguiranno con ulteriori esami per confermare le circostanze esatte.
60enne di Cassaro trovato morto nella sua auto nelle campagne
