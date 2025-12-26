La notte di Natale si è trasformata in dramma nelle campagne del Siracusano. Un uomo di circa 60 anni, residente a Cassaro, è stato trovato privo di vita all’interno della propria automobile, rinvenuta in una zona rurale del territorio di Ferla.

I familiari, preoccupati per il mancato rientro e l’impossibilità di contattarlo, hanno allertato i Carabinieri, che hanno avviato immediate ricerche protrattesi fino a tarda notte. Il veicolo è stato individuato in un’area isolata, con il sessantenne già deceduto all’interno.

Dai primi accertamenti sul posto e dall’ispezione cadaverica non sono emersi segni di violenza. L’ipotesi più accreditata è quella di un decesso per cause naturali, probabilmente un malore improvviso. Gli inquirenti proseguiranno con ulteriori esami per confermare le circostanze esatte.