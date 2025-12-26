L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha intitolato il proprio Centro Diurno Disturbi Cognitivi e Demenze all’indimenticato psichiatra Pippo Provenzano, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASP e dell’Unità Operativa Complessa Malattie Psichiatriche, Degenerative ed Involutive ASP oggi guidata dalla dottoressa Liana Gucciardino. La cerimonia di intitolazione, alla presenza del direttore sanitario ASP Raffaele Elia e del direttore del Dipartimento di Salute Mentale Leonardo Giordano, è avvenuta nell’ambito di una gioiosa festa natalizia alla quale hanno preso parte i professionisti del Centro, gli utenti e le loro famiglie. Nel corso della giornata, tra canti e musiche, è stata anche accolta la generosa donazione di attrezzature ginniche per la palestra del servizio da parte della famiglia Mancuso.