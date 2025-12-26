“L’aumento dell’orario di lavoro degli ex PIP a 25 ore settimanali rappresenta un risultato concreto e atteso, frutto di una norma inserita e approvata all’interno della Finanziaria regionale. È un primo passo importante verso il riconoscimento della dignità lavorativa di migliaia di persone che da anni garantiscono servizi essenziali”.

Lo dichiara Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, commentando l’approvazione della misura che incrementa l’orario di lavoro dei lavoratori ex Progetti di impiego pubblico.

“Voglio ringraziare – aggiunge Tamajo – l’onorevole Marianna Caronia per l’impegno politico e istituzionale profuso affinché questa norma trovasse spazio nella Finanziaria. Il suo lavoro è stato determinante per arrivare a questo risultato, che oggi diventa realtà”.

“L’obiettivo – conclude l’assessore – è continuare su questa strada. Sono certo che già con la prossima Finanziaria regionale sarà possibile aumentare ulteriormente le ore di lavoro, proseguendo un percorso di crescita che deve portare a condizioni sempre più stabili e dignitose per tutti i lavoratori ex PIP”.