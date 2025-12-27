Nuove risorse per il cinema in Sicilia. L’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, insieme alla Sicilia Film Commission, ha pubblicato un avviso per contributi fino a 50mila euro destinati a micro e piccole imprese indipendenti del settore audiovisivo.

L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di film e serie tv ambientati nell’Isola, con particolare attenzione alla fase di scrittura e sceneggiatura. Un sostegno mirato che punta a valorizzare l’identità culturale siciliana e a consolidare l’industria locale del cinema, offrendo strumenti concreti alle imprese più fragili del comparto.

Il bando: a chi è rivolto e cosa prevede

L’iniziativa è dedicata alle micro e piccole imprese indipendenti di produzione cinematografica, costituite in forma societaria e con sede legale in Italia o nell’Unione Europea. Il finanziamento potrà essere utilizzato per la fase di sviluppo dei progetti, in particolare per la scrittura delle sceneggiature e la pianificazione dell’opera audiovisiva.

“Con questo provvedimento diamo seguito alla strategia del governo regionale per lo sviluppo in Sicilia dell’industria del cinema, destinando per la prima volta contributi alle piccole e microimprese indipendenti per lo start-up di opere cinematografiche e serie tv ambientate nell’Isola”, ha dichiarato l’assessore al Turismo, Elvira Amata.

Il bando è attivo dal 2 dicembre 2025 e rappresenta un importante segnale di attenzione verso realtà imprenditoriali, che spesso faticano ad accedere ai finanziamenti, pur essendo motore di creatività e innovazione nel settore.

Focus sulla scrittura e sostegno alle idee locali

La misura prende spunto dalle istanze emerse nel 2024 durante gli Stati Generali del Cinema in Sicilia, un evento voluto dalla Regione per ascoltare le esigenze del comparto. Il focus sulla fase di sviluppo punta a valorizzare la qualità narrativa e a favorire nuove storie ambientate in Sicilia.

“Il focus sulle microimprese indipendenti prende spunto dalle esigenze del settore emerse nel 2024 nel corso degli Stati generali del cinema, evento che abbiamo organizzato in Sicilia, e intende costituire un volano per limitare le difficoltà congiunturali delle imprese marginali nell’avvio di nuovi progetti audiovisivi”, ha aggiunto Amata.

La Sicilia si conferma così un territorio fertile per il cinema, non solo come set naturale, ma anche come luogo di produzione culturale e creativa. Negli ultimi anni, molte produzioni nazionali e internazionali hanno scelto l’Isola, contribuendo a generare occupazione, indotto economico e promozione turistica.