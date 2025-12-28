Un giovane con un piccone ha danneggiato la vetrina di un pub a Palermo. Il colpo la scorsa notte in un locale di via Villafranca a poca distanza da piazza Castelnuovo. Il ladro ha colpito ripetutamente la porta d’ingresso, riuscendo infine a creare un varco sufficiente per entrare. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera sequenza. Dopo aver sottratto bottiglie di alcolici e una cassetta di sicurezza. Magro il bottino, ma tanti i danni all’attività commerciale.
Danneggia la vetrina di un pub e ruba alcolici
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Sequestrati centinaia di botti in negozio di casalinghi, una denuncia
Stanno procedendo a ritmo serrato in tutto il territorio provinciale i controlli della Polizia di Stato mirati a contrastare il fenomeno della detenzione abusiva...
Il diritto allo studio: la Sicilia deve tutelare i suoi giovani
A fronte di un fabbisogno teorico di 16.447 studenti aventi diritto, solo 7.766 risultano assegnatari di borsa di studio: una copertura che si ferma al...
Un Natale di solidarietà a Ravanusa: Superstars e Olimpia unite per fare del bene
Lo sport come veicolo di solidarietà e condivisione. È questo lo spirito che anima l’iniziativa natalizia promossa dalla squadra di calcio amatoriale Superstars...
Tragedia all’alba nel ragusano: muore un giovane di 19 anni, ferito giovane di 22...
Il bilancio del fine settimana sulle strade siciliane si aggrava drammaticamente a causa di un incidente avvenuto nel cuore della notte alle porte di...
Il Presepe vivente musical dei ContemplAttivi in scena a Naro durante le festività
A Naro è aperto al pubblico il Presepe Vivente Musical, organizzato dall'associazione culturale Camico - iContemplAttivi e diretto da Massimiliano Arena. La rappresentazione, ospitata...
Campobello di Licata, interventi di manutenzione su parchi, giardini, viali alberati e terreni comunali
Campobello Comune accordo quadro ””Verde”” per interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, posatura, raccolta, conferimento sfalci su parchi, giardini, viali alberati e...
Campobello di Licata, proroga tecnica del 2026 del codice dei...
L’area Ambiente del Comune di Campobello di Licata ha determinato la proroga tecnica del 2026 del codice dei contratti e...