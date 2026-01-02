Nella sala consiliare del Comune di Campobello di Licata, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della mostra di pittura “”Artisti in Mostra””, dedicata ai talenti artistici locali. L’evento, organizzato dal Lions club “”Campobello due Rose””, ha rappresentato un significativo momento di valorizzazione culturale e artistica del territorio, offrendo al pubblico un percorso espositivo ricco di sensibilità, stili e interpretazioni personali. E’ stato sottolineato il valore dell’arte come strumento di crescita culturale e di coesione sociale. Sono stati esposti i lavori dagli artisti Monachello, Grasso, Di Pasquale, Nobile, le sorelle Patrizia e Salvina Di Natali, Costanza, La Greca, Intorre, Alaimo e Farruggello.

Giovanni Blanda