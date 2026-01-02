Un incendio è divampato questa sera all’interno di un’abitazione nel centro di Alessandria della Rocca. Non sono ancora chiare le cause che hanno innescato il rogo ma un uomo di 65 anni risulta gravemente ferito in seguito alle pesanti ustioni riportate soprattutto sulla parte inferiore del corpo.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco, il personale del 118 ma anche vigili urbani e carabinieri. È stato anche allertato l’elisoccorso per trasferire il malcapitato in un nosocomio attrezzato per questo tipo di situazioni. Un carabiniere, intervenuto per prestare soccorso, è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale.