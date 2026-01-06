Orrore in via Ortega, periferia cittadina, dove ad uno dei gatti randagi della zona è stata mozzata la testa. La scoperta è stata fatta questa mattina dai residenti della zona. Il cadavere senza testa del gatto era per strada e una segnalazione è già stata inoltrata al comando della Polizia Municipale. “Un gesto assurdo e davvero inqualificabile nei confronti di uno dei gatti randagi che da mesi frequentano innocentemente via Ortega. Non si capisce davvero una violenza simile”, si legge tra i commenti su facebook.