Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento dell’incarico di redazione di una relazione tecnico-agronomica per singola zona, con valutazione dello stato fisiologico e stabilità di individui arborei comunali.
L’incarico è stato affidato dal Comune all’ agronomo Giuseppe Leto di Carini (Palermo), per euro 4.200.
Documento trasmesso a sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e aree interessate.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, incarico di redazione di una relazione tecnico-agronomica sullo stato degli alberi
