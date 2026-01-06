Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento dell’incarico di redazione di una relazione tecnico-agronomica per singola zona, con valutazione dello stato fisiologico e stabilità di individui arborei comunali.

L’incarico è stato affidato dal Comune all’ agronomo Giuseppe Leto di Carini (Palermo), per euro 4.200.

Documento trasmesso a sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e aree interessate.

Giovanni Blanda