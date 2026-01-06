Grande orgoglio per Canicattì: Claudio Restivo, 45 anni, originario della città dei giudici Saetta e Livatino, ha conquistato 150mila euro nella puntata de “Chi vuol essere Milionario – Il Torneo”, andata in onda su Canale 5 con Gerry Scotti.

Claudio, che vive a Milano con moglie e figlio e lavora per una banca americana, era accompagnato dal nipote liceale di 19 anni, Manfredi. Dopo aver dominato la prima fase piazzandosi al primo posto, ha atteso che i finalisti Luigi (fermatosi a 70mila euro) e Diletta (uscita per risposta sbagliata) concludessero il percorso. Seduto sulla poltrona calda, ha superato tutte le domande con sicurezza: aiutato dal 50-50 per i 100mila euro, ha risposto senza aiuti alla domanda da 150mila sull’origine della parola “trebisonda”.

Coraggioso e lucido, ha poi usato lo Switch per cambiare il quesito da 200mila euro (sul reperto nel bagno degli uomini del Main Street Station Casino a Las Vegas), ma ha deciso di fermarsi dopo un lungo ragionamento con il nipote e i consigli di Gerry Scotti, portando a casa la somma sbalorditiva.

Standing ovation in studio: Gerry Scotti e il pubblico hanno applaudito il canicattinese per il suo sangue freddo e la vittoria meritata.