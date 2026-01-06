E’ stato presentato il progetto “Siculiana in the world” ed è stata inaugurata, dopo un intervento di restyling, la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” all’interno del centro sociale di piazza Pio La Torre. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Siculiana Turistica e la Consulta Giovanile, nasce dal percorso culturale “Chiamata alle origini”, che ha riportato alla luce le radici siculianesi della bisnonna del campione di Formula 1 Ayrton Senna, Giovanna Magro, già protagonista della mostra-museo Astro.

Durante l’incontro è stata annunciata l’attivazione, presso il palazzo comunale, dell’ufficio delle radici, uno sportello dedicato ai siculianesi nel mondo e a tutti coloro che desiderano riscoprire la propria storia familiare e il legame con la terra d’origine. L’ufficio offrirà supporto nella ricerca genealogica, nella valorizzazione delle tradizioni e nella creazione di reti tra la comunità locale e i discendenti emigrati. Fa parte del progetto anche il “Premio alle eccellenze”, riconoscimento destinato a chi, originario di Siculiana o legato al territorio, si è distinto all’estero nei campi dell’arte, dello sport, del lavoro e dell’impegno sociale.

“Con il progetto ‘Siculiana in the world’ il Comune – ha detto il sindaco Giuseppe Zambito – intende rafforzare il senso di appartenenza e promuovere un dialogo continuo tra la comunità locale e quella internazionale, trasformando la memoria delle origini in un motore di identità, cultura, turismo e sviluppo condiviso”.

A margine dell’incontro, si è svolta cerimonia di inaugurazione della biblioteca comunale intitolata a Gerlando Vasile, cittadino siculianese vittima delle foibe, cui è dedicata una sezione speciale. Completamente rinnovata negli spazi e negli arredi, la biblioteca diventa un moderno centro di incontro e partecipazione. Il nuovo allestimento offre un’ampia selezione di opere: dai grandi autori siciliani alla letteratura del Novecento, fino ai classici internazionali. Non manca uno spazio pensato per i più piccoli. Il lavoro di catalogazione è stato svolto da Susy Gagliano Pisa, con il supporto di Alessia Iacono e Anna Palilla, volontarie del servizio civile nazionale. La direzione scientifica del progetto è affidata alla professoressa Giuseppina Parisi, che curerà la programmazione culturale con presentazioni di libri, incontri e attività di ricerca.