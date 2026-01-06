“Si aggirano nel nostro paese due individui con una divisa verde, spacciandosi per personale ENEL. Non aprite la porta: si tratta di truffatori. Sono già riusciti a entrare nell’abitazione di una nostra cittadina; solo le grida dei vicini li hanno messi in fuga. Invitiamo tutti alla massima prudenza e a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto”. Questo l’allarme lanciato dal primo cittadino di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Camastra, ok Commissione Stabilità Finanziaria a dotazione organica. Comune. Sindaco soddisfatto
“Con la Decisione n. 292, assunta nella seduta del 17 dicembre 2025, la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ha approvato la...
A Licata mozzata la testa a un gatto: indagini in corso
Orrore in via Ortega, periferia cittadina, dove ad uno dei gatti randagi della zona è stata mozzata la testa. La scoperta è stata fatta...
Caltanissetta, tre persone arrestate e 17 denunciate
La Polizia di Stato nel corso dello scorso fine settimana ha eseguito controlli finalizzati a prevenire e reprimere reati predatori e lo spaccio di...
Rissa con un ferito in prognosi riservata, 4 misure cautelari
I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 4 soggetti, emessa, su richiesta della...
Aeroporto di Agrigento, trasmessi studi integrativi all’Enac
“Complimenti al Libero Consorzio Comunale per essere riuscito a elaborare e trasmettere al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli studi integrativi, davvero impegnativi,...
Docenti di ruolo fuorisede: il “costo Milano” e la frattura territoriale stanno trasformando l’insegnamento...
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani denuncia con crescente allarme la condizione economica dei docenti di ruolo fuorisede, sempre più schiacciati...
Siculiana, inaugurata la nuova biblioteca comunale
E’ stato presentato il progetto “Siculiana in the world” ed è stata inaugurata, dopo un intervento di restyling, la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” all’interno...