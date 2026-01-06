“Si aggirano nel nostro paese due individui con una divisa verde, spacciandosi per personale ENEL. Non aprite la porta: si tratta di truffatori. Sono già riusciti a entrare nell’abitazione di una nostra cittadina; solo le grida dei vicini li hanno messi in fuga. Invitiamo tutti alla massima prudenza e a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto”. Questo l’allarme lanciato dal primo cittadino di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito.