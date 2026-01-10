Provvedimento (una determina dirigenziale) del settore dei Servizi sociali.
Accertamento in entrata delle somme dovute dall’Asp di Agrigento a titolo di rimborso delle spese sostenute dal comune per l’inserimento di soggetti con disabilità psichica in comunità.
Accertamento decurtato dalla quota di compartecipazione a carico degli utenti dal contributo regionale ottenuto per ciascun anno dall’Ente, per euro 107.195,69. Documento a sindaco, segretario comunale e servizi interessati.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, Rimborso spese soggetti disabili Il Comune sull’Asp