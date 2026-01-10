È stata individuata la causa del mancato riavvio dell’impianto termico al plesso “Don Bosco” ed è stato eseguito un intervento di ripristino.

É doveroso fare chiarezza per il rispetto dei cittadini e delle famiglie. L’impianto ha funzionato regolarmente fino alla chiusura per le festività. Il blocco è stato causato da uno sbalzo di pressione accidentale avvenuto alla riaccensione, un imprevisto tecnico che può colpire qualsiasi macchinario dopo un periodo di inattività. L’Amministrazione ha sollecitato una ditta specializzata a verificare gli impianti in diversi plessi scolastici. Non siamo rimasti a guardare! Negli altri plessi comunali le piccole criticità fisiologiche sono state già risolte o in corso di definizione.

Spiace veder strumentalizzare un guasto meccanico accidentale per fini di mera polemica.

Vincenzo Corbo