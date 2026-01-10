Tentato furto in pieno pomeriggio in un’abitazione a Comitini. Ignoti malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, hanno provato a fare irruzione nell’appartamento di proprietà di una pensionata di 77 anni del posto. L’arrivo improvviso dei residenti ha però fatto saltare i piani dei ladri che sono fuggiti a mani vuote.

Immediata la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti ma dei balordi nessuna traccia. È probabile che, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, siano riusciti a guadagnare una via di fuga a bordo di un’auto. I ladri non sono riusciti a portare via nulla dall’abitazione.