Un nuovo furto è stato compiuto venerdì notte a Canicattì. Ad essere preso di mira un negozio gestito da cittadini di nazionalità cinese che si trova in via Monsignor Ficarra. I ladri dopo avere scardinato una saracinesca sono entrati dentro ed hanno portato via, abbigliamento, scarpe e circa 400 euro in contanti. Indagano i carabinieri
