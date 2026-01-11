L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha un nuovo Direttore generale. Filippo Serra ha assunto l’incarico al vertice dell’Ufficio di via Fattori, a Palermo, dopo pochi mesi dalla conclusione dell’incarico di Giuseppe Pierro.
Nato a Cagliari, 59 anni, laurea in Giurisprudenza all’Università di Cagliari, dottorato di ricerca in Scienze giuridiche all’Università di Milano – Bicocca, Filippo Serra ha una lunga esperienza all’interno del Ministero dell’istruzione e del merito, sia sul territorio in Sardegna che presso la sede centrale a Roma, in cui ha ricoperto vari ruoli da funzionario a Direttore generale per il personale scolastico.
Inclusione, prevenzione e contrasto alla dispersione, alla povertà educativa, a ogni forma di bullismo e cyberbullismo. E ancora: il patto educativo scuola – famiglia, educazione a un corretto utilizzo delle tecnologie digitali: sono tra le priorità evidenziate nel messaggio alla scuola siciliana dal nuovo Direttore generale e pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Sicilia.
“Tutti noi siamo costantemente impegnati, pur nella diversità del proprio ruolo – si legge nel messaggio di saluto del Direttore generale – a tracciare un percorso educativo che aiuti e accompagni le nuove generazioni a costruire e affinare competenze, a scoprire il proprio talento e vocazione, nel contrastare ritardi e abbandoni, affinché possano diventare cittadini attivi e responsabili una volta che avranno concluso il loro percorso di studi. La scuola non lascia indietro nessuno, si impegna a raggiungere tutti, valorizzare le differenze, garantire pari opportunità contrastare la povertà educativa, ritardi e abbandoni, oltre ad essere presidio di legalità. Per raggiungere questi obiettivi – si legge ancora nel messaggio – dobbiamo interrogarci per trovare le strategie più adatte al contesto in cui si opera e più aderenti alle esigenze educative di studentesse e studenti, ben consapevoli delle sfide a cui i nostri tempi ci chiamano anche sul fronte dell’innovazione didattica e tecnologica”.
A conclusione del messaggio Serra scrive: “Sono sicuro che con il vostro contributo, grazie alla professionalità di tutte le componenti della scuola siciliana, riusciremo a raggiungere gli impegnativi obiettivi che la nostra società richiede a una scuola al passo con i tempi”.
