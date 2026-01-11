La cultura come strumento di inclusione sociale, crescita civile e pari opportunità. È questo il senso profondo del Protocollo d’Intesa per l’Affido Culturale firmato giovedì 8 gennaio presso il suggestivo Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, che sancisce una collaborazione strutturata tra il Lions Club Agrigento Host e la Fondazione “Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi di Agrigento”.

Alla presenza del Direttore della Fondazione, Salvatore Prestia, e della Delegata del Distretto Lions 108 Yb Sicilia al service Affido Culturale, Anna Sparacino, la firma dell’accordo rappresenta un passaggio di grande valore simbolico e concreto per il territorio. Il Protocollo si inserisce pienamente nel service Affido Culturale, progetto promosso dal Lions Club International con l’obiettivo di garantire l’accesso alla cultura a ragazzi, famiglie e soggetti in condizioni di fragilità economica e sociale, che altrimenti ne resterebbero esclusi. In base all’accordo, la Fondazione Teatro Pirandello si impegna a mettere a disposizione posti gratuiti per spettacoli e iniziative culturali, oltre a raddoppiare i biglietti acquistati dal Lions Club Agrigento Host, mentre il Lions Club Agrigento Host curerà l’individuazione dei beneficiari, il coordinamento del service e la sensibilizzazione della comunità sul valore dell’inclusione culturale. A sottolineare il significato dell’intesa è la Presidente del Lions Club Agrigento Host, Egla Tornambè Corallo, che ha dichiarato: «Questo Protocollo non è soltanto un accordo formale, ma una scelta di campo. Crediamo che la cultura non possa essere un privilegio per pochi, bensì un diritto fondamentale, soprattutto per i più giovani e per chi vive situazioni di fragilità. Portare ragazzi e famiglie a teatro significa offrire loro bellezza, consapevolezza e possibilità di futuro». La Presidente ha poi aggiunto: «Ringrazio la Fondazione Teatro Pirandello per la sensibilità dimostrata e per aver condiviso con noi una visione alta della funzione sociale della cultura. Il Lions Club Agrigento Host continuerà a impegnarsi affinché questo Protocollo si traduca in esperienze reali, accessibili e durature per la nostra comunità». Alla firma del Protocollo erano presenti anche il Segretario del Lions Club Agrigento Host, Salvatore Malluzzo, che ha curato con competenza e dedizione la stesura dell’accordo, e Emanuele Farruggia, Direttore di Sala del Teatro Luigi Pirandello e socio del Club. L’intesa si fonda sui valori della gratuità, del volontariato e della promozione condivisa della cultura, rafforzando l’idea che l’accesso ai luoghi e ai linguaggi culturali sia uno strumento essenziale di coesione sociale. Un passo concreto, dunque, che conferma il ruolo del Lions Club Agrigento Host e della Fondazione Teatro Pirandello come attori responsabili e attenti ai bisogni della comunità, nella convinzione che la cultura, quando è inclusiva, diventa davvero motore di crescita collettiva.